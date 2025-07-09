Moedas / CNS
CNS: Cohen & Steers Inc
69.36 USD 0.04 (0.06%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CNS para hoje mudou para 0.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 69.08 e o mais alto foi 71.43.
Veja a dinâmica do par de moedas Cohen & Steers Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CNS Notícias
- Ações da Cohen & Steers atingem mínima de 52 semanas a US$ 68,82
- Diretor financeiro da Cohen & Steers, Raja Dakkuri, deixará cargo em outubro
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Cohen & Steers amends $100 million credit facility with Bank of America
- These REITs Could Potentially Crush The Vanguard Real Estate ETF
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Cohen & Steers declares quarterly dividend of $0.62 per share
- Cohen & Steers: Watch Costs And Flows (Rating Downgrade) (NYSE:CNS)
- GO Residential REIT opens below IPO price on Toronto debut
- Cohen & Steers Reports Solid Q2
- Cohen & Steers, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CNS)
- Cohen & Steers, Inc. (CNS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Cohen & Steers Q2 2025 misses EPS expectations
- Cohen & Steers Q2 2025 slides: AUM grows despite net outflows, margins compress
- Cohen & Steers misses Q2 earnings estimates, beats on revenue
- Cohen Steers earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Cohen & Steers stock sees mixed flows as Evercore maintains Outperform rating
- Cohen & Steers reports $88.9 billion in assets under management
Faixa diária
69.08 71.43
Faixa anual
68.34 110.67
- Fechamento anterior
- 69.32
- Open
- 69.94
- Bid
- 69.36
- Ask
- 69.66
- Low
- 69.08
- High
- 71.43
- Volume
- 592
- Mudança diária
- 0.06%
- Mudança mensal
- -4.42%
- Mudança de 6 meses
- -12.93%
- Mudança anual
- -26.84%
