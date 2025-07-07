Валюты / CNS
CNS: Cohen & Steers Inc
69.32 USD 1.05 (1.49%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CNS за сегодня изменился на -1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.34, а максимальная — 69.55.
Следите за динамикой Cohen & Steers Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CNS
Дневной диапазон
68.34 69.55
Годовой диапазон
68.34 110.67
- Предыдущее закрытие
- 70.37
- Open
- 69.48
- Bid
- 69.32
- Ask
- 69.62
- Low
- 68.34
- High
- 69.55
- Объем
- 350
- Дневное изменение
- -1.49%
- Месячное изменение
- -4.48%
- 6-месячное изменение
- -12.98%
- Годовое изменение
- -26.88%
