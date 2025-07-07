КотировкиРазделы
CNS: Cohen & Steers Inc

69.32 USD 1.05 (1.49%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CNS за сегодня изменился на -1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.34, а максимальная — 69.55.

Следите за динамикой Cohen & Steers Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости CNS

Дневной диапазон
68.34 69.55
Годовой диапазон
68.34 110.67
Предыдущее закрытие
70.37
Open
69.48
Bid
69.32
Ask
69.62
Low
68.34
High
69.55
Объем
350
Дневное изменение
-1.49%
Месячное изменение
-4.48%
6-месячное изменение
-12.98%
Годовое изменение
-26.88%
