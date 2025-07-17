通貨 / CNS
CNS: Cohen & Steers Inc
69.51 USD 0.15 (0.22%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CNSの今日の為替レートは、0.22%変化しました。日中、通貨は1あたり69.40の安値と70.37の高値で取引されました。
Cohen & Steers Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CNS News
コーエン＆スティアーズ、DCリテールセンターの合弁事業を形成
- Cohen & Steers forms joint venture for DC retail center
FHI vs. CNS: Which Stock Is the Better Value Option?
コーエン＆スティアーズ株、68.82ドルで52週安値を記録
- Cohen & Steers stock hits 52-week low at 68.82 USD
コーエン＆スティアーズのCFOラジャ・ダックリ、10月に退任へ
- Cohen & Steers CFO Raja Dakkuri to step down in October
FHI or CNS: Which Is the Better Value Stock Right Now?
Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
Cohen & Steers amends $100 million credit facility with Bank of America
- FHI vs. CNS: Which Stock Is the Better Value Option?
These REITs Could Potentially Crush The Vanguard Real Estate ETF
Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
Cohen & Steers declares quarterly dividend of $0.62 per share
- FHI or CNS: Which Is the Better Value Stock Right Now?
Cohen & Steers: Watch Costs And Flows (Rating Downgrade) (NYSE:CNS)
GO Residential REIT opens below IPO price on Toronto debut
Cohen & Steers Reports Solid Q2
Cohen & Steers, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CNS)
Cohen & Steers, Inc. (CNS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Earnings call transcript: Cohen & Steers Q2 2025 misses EPS expectations
Cohen & Steers Q2 2025 slides: AUM grows despite net outflows, margins compress
Cohen & Steers misses Q2 earnings estimates, beats on revenue
Cohen Steers earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
1日のレンジ
69.40 70.37
1年のレンジ
68.34 110.67
- 以前の終値
- 69.36
- 始値
- 70.22
- 買値
- 69.51
- 買値
- 69.81
- 安値
- 69.40
- 高値
- 70.37
- 出来高
- 275
- 1日の変化
- 0.22%
- 1ヶ月の変化
- -4.22%
- 6ヶ月の変化
- -12.74%
- 1年の変化
- -26.68%
