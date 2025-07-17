KurseKategorien
Währungen / CNS
CNS: Cohen & Steers Inc

69.51 USD 0.15 (0.22%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CNS hat sich für heute um 0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 69.40 bis zu einem Hoch von 70.37 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cohen & Steers Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
69.40 70.37
Jahresspanne
68.34 110.67
Vorheriger Schlusskurs
69.36
Eröffnung
70.22
Bid
69.51
Ask
69.81
Tief
69.40
Hoch
70.37
Volumen
275
Tagesänderung
0.22%
Monatsänderung
-4.22%
6-Monatsänderung
-12.74%
Jahresänderung
-26.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K