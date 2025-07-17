Währungen / CNS
CNS: Cohen & Steers Inc
69.51 USD 0.15 (0.22%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CNS hat sich für heute um 0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 69.40 bis zu einem Hoch von 70.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cohen & Steers Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
69.40 70.37
Jahresspanne
68.34 110.67
- Vorheriger Schlusskurs
- 69.36
- Eröffnung
- 70.22
- Bid
- 69.51
- Ask
- 69.81
- Tief
- 69.40
- Hoch
- 70.37
- Volumen
- 275
- Tagesänderung
- 0.22%
- Monatsänderung
- -4.22%
- 6-Monatsänderung
- -12.74%
- Jahresänderung
- -26.68%
