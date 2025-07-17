Divisas / CNS
CNS: Cohen & Steers Inc
69.36 USD 0.04 (0.06%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CNS de hoy ha cambiado un 0.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 69.08, mientras que el máximo ha alcanzado 71.43.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cohen & Steers Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
69.08 71.43
Rango anual
68.34 110.67
- Cierres anteriores
- 69.32
- Open
- 69.94
- Bid
- 69.36
- Ask
- 69.66
- Low
- 69.08
- High
- 71.43
- Volumen
- 592
- Cambio diario
- 0.06%
- Cambio mensual
- -4.42%
- Cambio a 6 meses
- -12.93%
- Cambio anual
- -26.84%
