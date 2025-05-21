FiyatlarBölümler
Dövizler / CNMD
Geri dön - Hisse senetleri

CNMD: CONMED Corporation

50.02 USD 1.38 (2.68%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CNMD fiyatı bugün -2.68% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 49.73 ve Yüksek fiyatı olarak 51.57 aralığında işlem gördü.

CONMED Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CNMD haberleri

Günlük aralık
49.73 51.57
Yıllık aralık
46.00 78.01
Önceki kapanış
51.40
Açılış
51.57
Satış
50.02
Alış
50.32
Düşük
49.73
Yüksek
51.57
Hacim
425
Günlük değişim
-2.68%
Aylık değişim
-7.03%
6 aylık değişim
-17.01%
Yıllık değişim
-30.48%
21 Eylül, Pazar