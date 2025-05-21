Devises / CNMD
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CNMD: CONMED Corporation
50.02 USD 1.38 (2.68%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CNMD a changé de -2.68% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 49.73 et à un maximum de 51.57.
Suivez la dynamique CONMED Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNMD Nouvelles
- Here's Why Conmed (CNMD) is a Strong Value Stock
- CONMED appoints Bio-Techne CEO Kim Kelderman to board of directors
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Conmed Constrained By Execution, Tariffs, And Sector Sentiment (CNMD)
- Here's Why Conmed (CNMD) is a Strong Momentum Stock
- Here's Why You Should Retain CONMED Stock in Your Portfolio for Now
- Why Conmed (CNMD) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Here's Why Conmed (CNMD) is a Strong Growth Stock
- PJP: Healthcare Dashboard For August (NYSEARCA:PJP)
- Why Conmed (CNMD) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- CONMED declares quarterly cash dividend of $0.20 per share
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Why Conmed (CNMD) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Conmed (CNMD) Q2 EPS Jumps 17%
- CONMED Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, 2025 Outlook Raised
- CONMED Corporation (CNMD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, Conmed (CNMD) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Conmed (CNMD) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Why Is Merit Medical Stock Trading Higher On Tuesday? - Merit Medical Systems (NASDAQ:MMSI)
- Martha Aronson to leave CONMED board for CEO role at Merit Medical
- This Conagra Brands Analyst Turns Bearish; Here Are Top 3 Downgrades For Thursday - Anglogold Ashanti (NYSE:AU), Conagra Brands (NYSE:CAG)
- Needham downgrades Conmed stock rating on slower growth concerns
- CONMED Corporation Announces Quarterly Cash Dividend
- CONMED names LaVerne Council as new board chair
Range quotidien
49.73 51.57
Range Annuel
46.00 78.01
- Clôture Précédente
- 51.40
- Ouverture
- 51.57
- Bid
- 50.02
- Ask
- 50.32
- Plus Bas
- 49.73
- Plus Haut
- 51.57
- Volume
- 425
- Changement quotidien
- -2.68%
- Changement Mensuel
- -7.03%
- Changement à 6 Mois
- -17.01%
- Changement Annuel
- -30.48%
20 septembre, samedi