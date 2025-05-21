通貨 / CNMD
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CNMD: CONMED Corporation
51.40 USD 0.92 (1.82%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CNMDの今日の為替レートは、1.82%変化しました。日中、通貨は1あたり50.60の安値と51.76の高値で取引されました。
CONMED Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNMD News
- Here's Why Conmed (CNMD) is a Strong Value Stock
- CONMED appoints Bio-Techne CEO Kim Kelderman to board of directors
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Conmed Constrained By Execution, Tariffs, And Sector Sentiment (CNMD)
- Here's Why Conmed (CNMD) is a Strong Momentum Stock
- Here's Why You Should Retain CONMED Stock in Your Portfolio for Now
- Why Conmed (CNMD) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Here's Why Conmed (CNMD) is a Strong Growth Stock
- PJP: Healthcare Dashboard For August (NYSEARCA:PJP)
- Why Conmed (CNMD) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- CONMED declares quarterly cash dividend of $0.20 per share
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Why Conmed (CNMD) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Conmed (CNMD) Q2 EPS Jumps 17%
- CONMED Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, 2025 Outlook Raised
- CONMED Corporation (CNMD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, Conmed (CNMD) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Conmed (CNMD) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Why Is Merit Medical Stock Trading Higher On Tuesday? - Merit Medical Systems (NASDAQ:MMSI)
- Martha Aronson to leave CONMED board for CEO role at Merit Medical
- This Conagra Brands Analyst Turns Bearish; Here Are Top 3 Downgrades For Thursday - Anglogold Ashanti (NYSE:AU), Conagra Brands (NYSE:CAG)
- Needham downgrades Conmed stock rating on slower growth concerns
- CONMED Corporation Announces Quarterly Cash Dividend
- CONMED names LaVerne Council as new board chair
1日のレンジ
50.60 51.76
1年のレンジ
46.00 78.01
- 以前の終値
- 50.48
- 始値
- 50.80
- 買値
- 51.40
- 買値
- 51.70
- 安値
- 50.60
- 高値
- 51.76
- 出来高
- 390
- 1日の変化
- 1.82%
- 1ヶ月の変化
- -4.46%
- 6ヶ月の変化
- -14.72%
- 1年の変化
- -28.56%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K