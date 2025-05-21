クォートセクション
通貨 / CNMD
CNMD: CONMED Corporation

51.40 USD 0.92 (1.82%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CNMDの今日の為替レートは、1.82%変化しました。日中、通貨は1あたり50.60の安値と51.76の高値で取引されました。

CONMED Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  M5
  M15
  M30
  H1
  H4
  D1
  W1
  MN

CNMD News

1日のレンジ
50.60 51.76
1年のレンジ
46.00 78.01
以前の終値
50.48
始値
50.80
買値
51.40
買値
51.70
安値
50.60
高値
51.76
出来高
390
1日の変化
1.82%
1ヶ月の変化
-4.46%
6ヶ月の変化
-14.72%
1年の変化
-28.56%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K