52.67 USD 0.86 (1.66%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CNMD за сегодня изменился на 1.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.39, а максимальная — 52.81.

Следите за динамикой CONMED Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
51.39 52.81
Годовой диапазон
46.00 78.01
Предыдущее закрытие
51.81
Open
51.85
Bid
52.67
Ask
52.97
Low
51.39
High
52.81
Объем
300
Дневное изменение
1.66%
Месячное изменение
-2.10%
6-месячное изменение
-12.61%
Годовое изменение
-26.80%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.