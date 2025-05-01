Валюты / CNMD
CNMD: CONMED Corporation
52.67 USD 0.86 (1.66%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CNMD за сегодня изменился на 1.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.39, а максимальная — 52.81.
Следите за динамикой CONMED Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
51.39 52.81
Годовой диапазон
46.00 78.01
- Предыдущее закрытие
- 51.81
- Open
- 51.85
- Bid
- 52.67
- Ask
- 52.97
- Low
- 51.39
- High
- 52.81
- Объем
- 300
- Дневное изменение
- 1.66%
- Месячное изменение
- -2.10%
- 6-месячное изменение
- -12.61%
- Годовое изменение
- -26.80%
