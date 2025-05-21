货币 / CNMD
CNMD: CONMED Corporation
52.67 USD 0.86 (1.66%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CNMD汇率已更改1.66%。当日，交易品种以低点51.39和高点52.81进行交易。
关注CONMED Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CNMD新闻
日范围
51.39 52.81
年范围
46.00 78.01
- 前一天收盘价
- 51.81
- 开盘价
- 51.85
- 卖价
- 52.67
- 买价
- 52.97
- 最低价
- 51.39
- 最高价
- 52.81
- 交易量
- 300
- 日变化
- 1.66%
- 月变化
- -2.10%
- 6个月变化
- -12.61%
- 年变化
- -26.80%
