CNMD: CONMED Corporation

51.40 USD 0.92 (1.82%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CNMD hat sich für heute um 1.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 50.60 bis zu einem Hoch von 51.76 gehandelt.

Verfolgen Sie die CONMED Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
50.60 51.76
Jahresspanne
46.00 78.01
Vorheriger Schlusskurs
50.48
Eröffnung
50.80
Bid
51.40
Ask
51.70
Tief
50.60
Hoch
51.76
Volumen
390
Tagesänderung
1.82%
Monatsänderung
-4.46%
6-Monatsänderung
-14.72%
Jahresänderung
-28.56%
