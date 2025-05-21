Währungen / CNMD
CNMD: CONMED Corporation
51.40 USD 0.92 (1.82%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CNMD hat sich für heute um 1.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 50.60 bis zu einem Hoch von 51.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die CONMED Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNMD News
Tagesspanne
50.60 51.76
Jahresspanne
46.00 78.01
- Vorheriger Schlusskurs
- 50.48
- Eröffnung
- 50.80
- Bid
- 51.40
- Ask
- 51.70
- Tief
- 50.60
- Hoch
- 51.76
- Volumen
- 390
- Tagesänderung
- 1.82%
- Monatsänderung
- -4.46%
- 6-Monatsänderung
- -14.72%
- Jahresänderung
- -28.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K