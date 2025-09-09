FiyatlarBölümler
Dövizler / CNM
CNM: Core & Main Inc Class A

50.99 USD 0.65 (1.29%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CNM fiyatı bugün 1.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 50.02 ve Yüksek fiyatı olarak 51.20 aralığında işlem gördü.

Core & Main Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
50.02 51.20
Yıllık aralık
41.60 67.18
Önceki kapanış
50.34
Açılış
50.69
Satış
50.99
Alış
51.29
Düşük
50.02
Yüksek
51.20
Hacim
6.982 K
Günlük değişim
1.29%
Aylık değişim
-19.01%
6 aylık değişim
4.53%
Yıllık değişim
14.12%
21 Eylül, Pazar