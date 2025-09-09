Dövizler / CNM
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CNM: Core & Main Inc Class A
50.99 USD 0.65 (1.29%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CNM fiyatı bugün 1.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 50.02 ve Yüksek fiyatı olarak 51.20 aralığında işlem gördü.
Core & Main Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNM haberleri
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- Core & Main: The Growth Narrative Is Under Huge Pressure (Rating Downgrade) (CNM)
- Truist, Core & Main’in hedef fiyatını konut sektöründeki yavaşlama nedeniyle 50 dolara düşürdü
- Core & Main stock price target lowered to $50 by Truist on residential slowdown
- Company News for Sep 10, 2025
- Core & Main: Long-Term Platform In Canada Amid Near-Term Margin Strain (CNM)
- Core & Main stock price target lowered to $58 by Wells Fargo
- Core & Main stock price target lowered to $67 at Wolfe Research
- Core & Main stock price target lowered to $62 by RBC Capital
- Core & Main Analysts Cut Their Forecasts After Q2 Results - Core & Main (NYSE:CNM)
- Apple To Rally Around 11%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Apple (NASDAQ:AAPL)
- Top 3 Industrials Stocks That Are Set To Fly In September - Core & Main (NYSE:CNM), Eve Holding (NYSE:EVEX)
- Dow Jones Futures: Oracle Soars On Huge Backlog; Palantir Leads Buys As Nasdaq Hits High
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Dow Surges Over 100 Points; Korn Ferry Earnings Top Views - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Core & Main (NYSE:CNM)
- Core & Main, Inc. (CNM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- This Hot Stock Group Is A Big Loser After This Major Warning
- Core & Main, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CNM)
- Core & Main Cuts Outlook on Housing Dip
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Core & Main (CNM) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Stock Market Today: Dow Climbs, S&P 500 And Nasdaq Join In; Palantir Rallies (Live Coverage)
- Core and Main Posts 13% EPS Jump in Q2
- Core & Main shares crater on second-quarter miss, lowered full-year outlook
Günlük aralık
50.02 51.20
Yıllık aralık
41.60 67.18
- Önceki kapanış
- 50.34
- Açılış
- 50.69
- Satış
- 50.99
- Alış
- 51.29
- Düşük
- 50.02
- Yüksek
- 51.20
- Hacim
- 6.982 K
- Günlük değişim
- 1.29%
- Aylık değişim
- -19.01%
- 6 aylık değişim
- 4.53%
- Yıllık değişim
- 14.12%
21 Eylül, Pazar