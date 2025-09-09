Moedas / CNM
CNM: Core & Main Inc Class A
49.15 USD 0.04 (0.08%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CNM para hoje mudou para 0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 49.10 e o mais alto foi 49.73.
Veja a dinâmica do par de moedas Core & Main Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CNM Notícias
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- Core & Main: The Growth Narrative Is Under Huge Pressure (Rating Downgrade) (CNM)
- Preço-alvo das ações da Core & Main reduzido para US$ 50 pela Truist devido à desaceleração residencial
- Core & Main stock price target lowered to $50 by Truist on residential slowdown
- Company News for Sep 10, 2025
- Core & Main: Long-Term Platform In Canada Amid Near-Term Margin Strain (CNM)
- Core & Main stock price target lowered to $58 by Wells Fargo
- Core & Main stock price target lowered to $67 at Wolfe Research
- Core & Main stock price target lowered to $62 by RBC Capital
- Core & Main Analysts Cut Their Forecasts After Q2 Results - Core & Main (NYSE:CNM)
- Apple To Rally Around 11%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Apple (NASDAQ:AAPL)
- Top 3 Industrials Stocks That Are Set To Fly In September - Core & Main (NYSE:CNM), Eve Holding (NYSE:EVEX)
- Dow Jones Futures: Oracle Soars On Huge Backlog; Palantir Leads Buys As Nasdaq Hits High
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Dow Surges Over 100 Points; Korn Ferry Earnings Top Views - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Core & Main (NYSE:CNM)
- Core & Main, Inc. (CNM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- This Hot Stock Group Is A Big Loser After This Major Warning
- Core & Main, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CNM)
- Core & Main Cuts Outlook on Housing Dip
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Core & Main (CNM) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Stock Market Today: Dow Climbs, S&P 500 And Nasdaq Join In; Palantir Rallies (Live Coverage)
- Core and Main Posts 13% EPS Jump in Q2
- Core & Main shares crater on second-quarter miss, lowered full-year outlook
Faixa diária
49.10 49.73
Faixa anual
41.60 67.18
- Fechamento anterior
- 49.11
- Open
- 49.54
- Bid
- 49.15
- Ask
- 49.45
- Low
- 49.10
- High
- 49.73
- Volume
- 348
- Mudança diária
- 0.08%
- Mudança mensal
- -21.93%
- Mudança de 6 meses
- 0.76%
- Mudança anual
- 10.00%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh