CNM: Core & Main Inc Class A

49.51 USD 0.24 (0.48%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CNM за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.24, а максимальная — 51.08.

Следите за динамикой Core & Main Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
49.24 51.08
Годовой диапазон
41.60 67.18
Предыдущее закрытие
49.75
Open
50.21
Bid
49.51
Ask
49.81
Low
49.24
High
51.08
Объем
7.683 K
Дневное изменение
-0.48%
Месячное изменение
-21.36%
6-месячное изменение
1.50%
Годовое изменение
10.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.