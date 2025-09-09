Валюты / CNM
CNM: Core & Main Inc Class A
49.51 USD 0.24 (0.48%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CNM за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.24, а максимальная — 51.08.
Следите за динамикой Core & Main Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CNM
Дневной диапазон
49.24 51.08
Годовой диапазон
41.60 67.18
- Предыдущее закрытие
- 49.75
- Open
- 50.21
- Bid
- 49.51
- Ask
- 49.81
- Low
- 49.24
- High
- 51.08
- Объем
- 7.683 K
- Дневное изменение
- -0.48%
- Месячное изменение
- -21.36%
- 6-месячное изменение
- 1.50%
- Годовое изменение
- 10.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.