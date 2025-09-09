Währungen / CNM
CNM: Core & Main Inc Class A
50.34 USD 1.23 (2.50%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CNM hat sich für heute um 2.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.10 bis zu einem Hoch von 50.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die Core & Main Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CNM News
Tagesspanne
49.10 50.44
Jahresspanne
41.60 67.18
- Vorheriger Schlusskurs
- 49.11
- Eröffnung
- 49.54
- Bid
- 50.34
- Ask
- 50.64
- Tief
- 49.10
- Hoch
- 50.44
- Volumen
- 5.943 K
- Tagesänderung
- 2.50%
- Monatsänderung
- -20.04%
- 6-Monatsänderung
- 3.20%
- Jahresänderung
- 12.67%
