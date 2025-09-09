货币 / CNM
CNM: Core & Main Inc Class A
49.51 USD 0.24 (0.48%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CNM汇率已更改-0.48%。当日，交易品种以低点49.24和高点51.08进行交易。
关注Core & Main Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
49.24 51.08
年范围
41.60 67.18
- 前一天收盘价
- 49.75
- 开盘价
- 50.21
- 卖价
- 49.51
- 买价
- 49.81
- 最低价
- 49.24
- 最高价
- 51.08
- 交易量
- 7.683 K
- 日变化
- -0.48%
- 月变化
- -21.36%
- 6个月变化
- 1.50%
- 年变化
- 10.81%
