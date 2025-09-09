통화 / CNM
CNM: Core & Main Inc Class A
50.99 USD 0.65 (1.29%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CNM 환율이 오늘 1.29%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 50.02이고 고가는 51.20이었습니다.
Core & Main Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CNM News
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- Core & Main: The Growth Narrative Is Under Huge Pressure (Rating Downgrade) (CNM)
- Core & Main stock price target lowered to $50 by Truist on residential slowdown
- Company News for Sep 10, 2025
- Core & Main: Long-Term Platform In Canada Amid Near-Term Margin Strain (CNM)
- Core & Main stock price target lowered to $58 by Wells Fargo
- Core & Main stock price target lowered to $67 at Wolfe Research
- Core & Main stock price target lowered to $62 by RBC Capital
- Core & Main Analysts Cut Their Forecasts After Q2 Results - Core & Main (NYSE:CNM)
- Apple To Rally Around 11%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Apple (NASDAQ:AAPL)
- Top 3 Industrials Stocks That Are Set To Fly In September - Core & Main (NYSE:CNM), Eve Holding (NYSE:EVEX)
- Dow Jones Futures: Oracle Soars On Huge Backlog; Palantir Leads Buys As Nasdaq Hits High
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Dow Surges Over 100 Points; Korn Ferry Earnings Top Views - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Core & Main (NYSE:CNM)
- Core & Main, Inc. (CNM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- This Hot Stock Group Is A Big Loser After This Major Warning
- Core & Main, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CNM)
- Core & Main Cuts Outlook on Housing Dip
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Core & Main (CNM) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Stock Market Today: Dow Climbs, S&P 500 And Nasdaq Join In; Palantir Rallies (Live Coverage)
- Core and Main Posts 13% EPS Jump in Q2
- Core & Main shares crater on second-quarter miss, lowered full-year outlook
- Core Main earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
일일 변동 비율
50.02 51.20
년간 변동
41.60 67.18
- 이전 종가
- 50.34
- 시가
- 50.69
- Bid
- 50.99
- Ask
- 51.29
- 저가
- 50.02
- 고가
- 51.20
- 볼륨
- 6.982 K
- 일일 변동
- 1.29%
- 월 변동
- -19.01%
- 6개월 변동
- 4.53%
- 년간 변동율
- 14.12%
