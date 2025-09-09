Divisas / CNM
CNM: Core & Main Inc Class A
49.11 USD 0.40 (0.81%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CNM de hoy ha cambiado un -0.81%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 48.90, mientras que el máximo ha alcanzado 50.38.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Core & Main Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CNM News
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- Core & Main: The Growth Narrative Is Under Huge Pressure (Rating Downgrade) (CNM)
- Truist reduce precio objetivo de Core & Main a $50 por desaceleración residencial
- Truist reduce el precio objetivo de Core & Main a 50 dólares por desaceleración residencial
- Core & Main stock price target lowered to $50 by Truist on residential slowdown
- Company News for Sep 10, 2025
- Core & Main: Long-Term Platform In Canada Amid Near-Term Margin Strain (CNM)
- Core & Main stock price target lowered to $58 by Wells Fargo
- Core & Main stock price target lowered to $67 at Wolfe Research
- Core & Main stock price target lowered to $62 by RBC Capital
- Core & Main Analysts Cut Their Forecasts After Q2 Results - Core & Main (NYSE:CNM)
- Apple To Rally Around 11%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Apple (NASDAQ:AAPL)
- Top 3 Industrials Stocks That Are Set To Fly In September - Core & Main (NYSE:CNM), Eve Holding (NYSE:EVEX)
- Dow Jones Futures: Oracle Soars On Huge Backlog; Palantir Leads Buys As Nasdaq Hits High
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Dow Surges Over 100 Points; Korn Ferry Earnings Top Views - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Core & Main (NYSE:CNM)
- Core & Main, Inc. (CNM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- This Hot Stock Group Is A Big Loser After This Major Warning
- Core & Main, Inc. 2026 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CNM)
- Core & Main Cuts Outlook on Housing Dip
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Core & Main (CNM) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Stock Market Today: Dow Climbs, S&P 500 And Nasdaq Join In; Palantir Rallies (Live Coverage)
- Core and Main Posts 13% EPS Jump in Q2
Rango diario
48.90 50.38
Rango anual
41.60 67.18
- Cierres anteriores
- 49.51
- Open
- 49.50
- Bid
- 49.11
- Ask
- 49.41
- Low
- 48.90
- High
- 50.38
- Volumen
- 7.022 K
- Cambio diario
- -0.81%
- Cambio mensual
- -22.00%
- Cambio a 6 meses
- 0.68%
- Cambio anual
- 9.91%
