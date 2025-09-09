CotationsSections
Devises / CNM
Retour à Actions

CNM: Core & Main Inc Class A

50.99 USD 0.65 (1.29%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CNM a changé de 1.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 50.02 et à un maximum de 51.20.

Suivez la dynamique Core & Main Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CNM Nouvelles

Range quotidien
50.02 51.20
Range Annuel
41.60 67.18
Clôture Précédente
50.34
Ouverture
50.69
Bid
50.99
Ask
51.29
Plus Bas
50.02
Plus Haut
51.20
Volume
6.982 K
Changement quotidien
1.29%
Changement Mensuel
-19.01%
Changement à 6 Mois
4.53%
Changement Annuel
14.12%
20 septembre, samedi