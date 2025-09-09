QuotazioniSezioni
Valute / CNM
Tornare a Azioni

CNM: Core & Main Inc Class A

50.99 USD 0.65 (1.29%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CNM ha avuto una variazione del 1.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 50.02 e ad un massimo di 51.20.

Segui le dinamiche di Core & Main Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CNM News

Intervallo Giornaliero
50.02 51.20
Intervallo Annuale
41.60 67.18
Chiusura Precedente
50.34
Apertura
50.69
Bid
50.99
Ask
51.29
Minimo
50.02
Massimo
51.20
Volume
6.982 K
Variazione giornaliera
1.29%
Variazione Mensile
-19.01%
Variazione Semestrale
4.53%
Variazione Annuale
14.12%
20 settembre, sabato