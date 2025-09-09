Valute / CNM
CNM: Core & Main Inc Class A
50.99 USD 0.65 (1.29%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CNM ha avuto una variazione del 1.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 50.02 e ad un massimo di 51.20.
Segui le dinamiche di Core & Main Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
50.02 51.20
Intervallo Annuale
41.60 67.18
- Chiusura Precedente
- 50.34
- Apertura
- 50.69
- Bid
- 50.99
- Ask
- 51.29
- Minimo
- 50.02
- Massimo
- 51.20
- Volume
- 6.982 K
- Variazione giornaliera
- 1.29%
- Variazione Mensile
- -19.01%
- Variazione Semestrale
- 4.53%
- Variazione Annuale
- 14.12%
20 settembre, sabato