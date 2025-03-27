Dövizler / CMMB
CMMB: Chemomab Therapeutics Ltd - American Depositary Shares
2.64 USD 0.01 (0.38%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CMMB fiyatı bugün 0.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.60 ve Yüksek fiyatı olarak 2.69 aralığında işlem gördü.
Chemomab Therapeutics Ltd - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CMMB haberleri
- Oppenheimer raises Chemomab stock price target to $25 on M&A potential
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.30%
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Chemomab Reports Positive Feedback From Two Recent FDA Meetings Supporting Phase 3 Advancement of Nebokitug in Primary Sclerosing Cholangitis
- Chemomab prepares for annual shareholder meeting
- Chemomab Therapeutics' Touts Positive Data From Experimental Drug For Chronic Liver Disease - Chemomab Therapeutics (NASDAQ:CMMB)
Günlük aralık
2.60 2.69
Yıllık aralık
0.83 3.86
- Önceki kapanış
- 2.63
- Açılış
- 2.65
- Satış
- 2.64
- Alış
- 2.94
- Düşük
- 2.60
- Yüksek
- 2.69
- Hacim
- 92
- Günlük değişim
- 0.38%
- Aylık değişim
- -15.92%
- 6 aylık değişim
- 146.73%
- Yıllık değişim
- 66.04%
21 Eylül, Pazar