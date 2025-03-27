Moedas / CMMB
CMMB: Chemomab Therapeutics Ltd - American Depositary Shares
2.66 USD 0.04 (1.53%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CMMB para hoje mudou para 1.53%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.62 e o mais alto foi 2.75.
Veja a dinâmica do par de moedas Chemomab Therapeutics Ltd - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CMMB Notícias
- Oppenheimer raises Chemomab stock price target to $25 on M&A potential
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.30%
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Chemomab Reports Positive Feedback From Two Recent FDA Meetings Supporting Phase 3 Advancement of Nebokitug in Primary Sclerosing Cholangitis
- Chemomab prepares for annual shareholder meeting
- Chemomab Therapeutics' Touts Positive Data From Experimental Drug For Chronic Liver Disease - Chemomab Therapeutics (NASDAQ:CMMB)
Faixa diária
2.62 2.75
Faixa anual
0.83 3.86
- Fechamento anterior
- 2.62
- Open
- 2.66
- Bid
- 2.66
- Ask
- 2.96
- Low
- 2.62
- High
- 2.75
- Volume
- 41
- Mudança diária
- 1.53%
- Mudança mensal
- -15.29%
- Mudança de 6 meses
- 148.60%
- Mudança anual
- 67.30%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh