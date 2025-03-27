货币 / CMMB
CMMB: Chemomab Therapeutics Ltd - American Depositary Shares
2.75 USD 0.05 (1.79%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CMMB汇率已更改-1.79%。当日，交易品种以低点2.66和高点2.77进行交易。
关注Chemomab Therapeutics Ltd - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CMMB新闻
- Oppenheimer raises Chemomab stock price target to $25 on M&A potential
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.30%
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Chemomab Reports Positive Feedback From Two Recent FDA Meetings Supporting Phase 3 Advancement of Nebokitug in Primary Sclerosing Cholangitis
- Chemomab prepares for annual shareholder meeting
- Chemomab Therapeutics' Touts Positive Data From Experimental Drug For Chronic Liver Disease - Chemomab Therapeutics (NASDAQ:CMMB)
日范围
2.66 2.77
年范围
0.83 3.86
- 前一天收盘价
- 2.80
- 开盘价
- 2.73
- 卖价
- 2.75
- 买价
- 3.05
- 最低价
- 2.66
- 最高价
- 2.77
- 交易量
- 75
- 日变化
- -1.79%
- 月变化
- -12.42%
- 6个月变化
- 157.01%
- 年变化
- 72.96%
