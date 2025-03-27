KurseKategorien
Währungen / CMMB
Zurück zum Aktien

CMMB: Chemomab Therapeutics Ltd - American Depositary Shares

2.63 USD 0.01 (0.38%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CMMB hat sich für heute um 0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.58 bis zu einem Hoch von 2.75 gehandelt.

Verfolgen Sie die Chemomab Therapeutics Ltd - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CMMB News

Tagesspanne
2.58 2.75
Jahresspanne
0.83 3.86
Vorheriger Schlusskurs
2.62
Eröffnung
2.66
Bid
2.63
Ask
2.93
Tief
2.58
Hoch
2.75
Volumen
131
Tagesänderung
0.38%
Monatsänderung
-16.24%
6-Monatsänderung
145.79%
Jahresänderung
65.41%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K