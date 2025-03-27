Währungen / CMMB
CMMB: Chemomab Therapeutics Ltd - American Depositary Shares
2.63 USD 0.01 (0.38%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CMMB hat sich für heute um 0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.58 bis zu einem Hoch von 2.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Chemomab Therapeutics Ltd - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.58 2.75
Jahresspanne
0.83 3.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.62
- Eröffnung
- 2.66
- Bid
- 2.63
- Ask
- 2.93
- Tief
- 2.58
- Hoch
- 2.75
- Volumen
- 131
- Tagesänderung
- 0.38%
- Monatsänderung
- -16.24%
- 6-Monatsänderung
- 145.79%
- Jahresänderung
- 65.41%
