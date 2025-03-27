Valute / CMMB
CMMB: Chemomab Therapeutics Ltd - American Depositary Shares
2.64 USD 0.01 (0.38%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CMMB ha avuto una variazione del 0.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.60 e ad un massimo di 2.69.
Segui le dinamiche di Chemomab Therapeutics Ltd - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.60 2.69
Intervallo Annuale
0.83 3.86
- Chiusura Precedente
- 2.63
- Apertura
- 2.65
- Bid
- 2.64
- Ask
- 2.94
- Minimo
- 2.60
- Massimo
- 2.69
- Volume
- 92
- Variazione giornaliera
- 0.38%
- Variazione Mensile
- -15.92%
- Variazione Semestrale
- 146.73%
- Variazione Annuale
- 66.04%
20 settembre, sabato