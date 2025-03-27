通貨 / CMMB
CMMB: Chemomab Therapeutics Ltd - American Depositary Shares
2.63 USD 0.01 (0.38%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CMMBの今日の為替レートは、0.38%変化しました。日中、通貨は1あたり2.58の安値と2.75の高値で取引されました。
Chemomab Therapeutics Ltd - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CMMB News
- Oppenheimer raises Chemomab stock price target to $25 on M&A potential
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.30%
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Chemomab Reports Positive Feedback From Two Recent FDA Meetings Supporting Phase 3 Advancement of Nebokitug in Primary Sclerosing Cholangitis
- Chemomab prepares for annual shareholder meeting
- Chemomab Therapeutics' Touts Positive Data From Experimental Drug For Chronic Liver Disease - Chemomab Therapeutics (NASDAQ:CMMB)
1日のレンジ
2.58 2.75
1年のレンジ
0.83 3.86
- 以前の終値
- 2.62
- 始値
- 2.66
- 買値
- 2.63
- 買値
- 2.93
- 安値
- 2.58
- 高値
- 2.75
- 出来高
- 131
- 1日の変化
- 0.38%
- 1ヶ月の変化
- -16.24%
- 6ヶ月の変化
- 145.79%
- 1年の変化
- 65.41%
