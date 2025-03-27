Divisas / CMMB
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CMMB: Chemomab Therapeutics Ltd - American Depositary Shares
2.62 USD 0.18 (6.43%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CMMB de hoy ha cambiado un -6.43%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.59, mientras que el máximo ha alcanzado 2.78.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Chemomab Therapeutics Ltd - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMMB News
- Oppenheimer raises Chemomab stock price target to $25 on M&A potential
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.30%
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Chemomab Reports Positive Feedback From Two Recent FDA Meetings Supporting Phase 3 Advancement of Nebokitug in Primary Sclerosing Cholangitis
- Chemomab prepares for annual shareholder meeting
- Chemomab Therapeutics' Touts Positive Data From Experimental Drug For Chronic Liver Disease - Chemomab Therapeutics (NASDAQ:CMMB)
Rango diario
2.59 2.78
Rango anual
0.83 3.86
- Cierres anteriores
- 2.80
- Open
- 2.72
- Bid
- 2.62
- Ask
- 2.92
- Low
- 2.59
- High
- 2.78
- Volumen
- 191
- Cambio diario
- -6.43%
- Cambio mensual
- -16.56%
- Cambio a 6 meses
- 144.86%
- Cambio anual
- 64.78%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B