CMMB: Chemomab Therapeutics Ltd - American Depositary Shares
2.64 USD 0.01 (0.38%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CMMB 환율이 오늘 0.38%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.60이고 고가는 2.69이었습니다.
Chemomab Therapeutics Ltd - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
2.60 2.69
년간 변동
0.83 3.86
- 이전 종가
- 2.63
- 시가
- 2.65
- Bid
- 2.64
- Ask
- 2.94
- 저가
- 2.60
- 고가
- 2.69
- 볼륨
- 92
- 일일 변동
- 0.38%
- 월 변동
- -15.92%
- 6개월 변동
- 146.73%
- 년간 변동율
- 66.04%
20 9월, 토요일