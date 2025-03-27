Валюты / CMMB
CMMB: Chemomab Therapeutics Ltd - American Depositary Shares
2.80 USD 0.03 (1.06%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CMMB за сегодня изменился на -1.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.70, а максимальная — 2.99.
Следите за динамикой Chemomab Therapeutics Ltd - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CMMB
- Oppenheimer raises Chemomab stock price target to $25 on M&A potential
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.30%
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Chemomab Reports Positive Feedback From Two Recent FDA Meetings Supporting Phase 3 Advancement of Nebokitug in Primary Sclerosing Cholangitis
- Chemomab prepares for annual shareholder meeting
- Chemomab Therapeutics' Touts Positive Data From Experimental Drug For Chronic Liver Disease - Chemomab Therapeutics (NASDAQ:CMMB)
Дневной диапазон
2.70 2.99
Годовой диапазон
0.83 3.86
- Предыдущее закрытие
- 2.83
- Open
- 2.80
- Bid
- 2.80
- Ask
- 3.10
- Low
- 2.70
- High
- 2.99
- Объем
- 107
- Дневное изменение
- -1.06%
- Месячное изменение
- -10.83%
- 6-месячное изменение
- 161.68%
- Годовое изменение
- 76.10%
