CMC: Commercial Metals Company
58.15 USD 1.51 (2.53%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CMC fiyatı bugün -2.53% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 58.01 ve Yüksek fiyatı olarak 60.00 aralığında işlem gördü.
Commercial Metals Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CMC haberleri
- Wells Fargo, Commercial Metals için hedef fiyatını 64 dolara yükseltti
- Commercial Metals Company (CMC) Acquires Concrete Pipe & Precast Call (Transcript)
- Commercial Metals Company (CMC) Concrete Pipe & Precast, LLC - M&A Call - Slideshow (NYSE:CMC) 2025-09-18
- Can NUE's Strong Balance Sheet Power Bigger Shareholder Returns Ahead?
- Commercial Metals, Concrete Pipe & Precast’i 675 milyon dolara satın alacak
- Commercial Metals, Concrete Pipe & Precast’ı 675 milyon dolara satın alacak
- Nucor And Reliance Seen As Steel's Strongest Defenders Against Market Challenges - Commercial Metals (NYSE:CMC), Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF)
- Commercial Metals Company: A Steel Business Which Is Not As Strong As Hoped For (NYSE:CMC)
- Wells initiates steel coverage, sees pricing benefit at Commercial Metal, AZZ
- Commercial Metals stock price target raised to $56 from $48 at UBS
- Janus Henderson Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JDSAX)
- Trump’s watered-down copper tariffs almost crush Comex premium
- Commercial Metals (CMC) Up 7.3% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- This fund manager picked four industrial winners a year ago. Here are his latest picks.
- Commercial Metals stock neutral at UBS on margin improvement plans
- Commercial Metals Company appoints Dawne Hickton to board of directors
- Commercial Metals stock misses earnings estimates on higher costs
- Commercial Metals price target lowered to $55 at BMO on mixed outlook
- Cielo Provides Update on Settlement Agreement, Shareholder Meeting and Webinar, and Units for Debt Transactions
- Commercial Metals Company (CMC) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Commercial Metals Company 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CMC)
- Earnings call transcript: Commercial Metals’ Q3 2025 earnings miss forecasts
Günlük aralık
58.01 60.00
Yıllık aralık
37.92 64.53
- Önceki kapanış
- 59.66
- Açılış
- 60.00
- Satış
- 58.15
- Alış
- 58.45
- Düşük
- 58.01
- Yüksek
- 60.00
- Hacim
- 3.379 K
- Günlük değişim
- -2.53%
- Aylık değişim
- 3.19%
- 6 aylık değişim
- 26.91%
- Yıllık değişim
- 5.80%
21 Eylül, Pazar