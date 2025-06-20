Валюты / CMC
CMC: Commercial Metals Company
58.19 USD 0.28 (0.48%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CMC за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.00, а максимальная — 59.09.
Следите за динамикой Commercial Metals Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CMC
Дневной диапазон
58.00 59.09
Годовой диапазон
37.92 64.53
- Предыдущее закрытие
- 58.47
- Open
- 58.71
- Bid
- 58.19
- Ask
- 58.49
- Low
- 58.00
- High
- 59.09
- Объем
- 1.509 K
- Дневное изменение
- -0.48%
- Месячное изменение
- 3.27%
- 6-месячное изменение
- 27.00%
- Годовое изменение
- 5.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.