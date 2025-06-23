Devises / CMC
CMC: Commercial Metals Company
58.15 USD 1.51 (2.53%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CMC a changé de -2.53% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 58.01 et à un maximum de 60.00.
Suivez la dynamique Commercial Metals Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CMC Nouvelles
- Wells Fargo relève l’objectif de cours de l’action Commercial Metals à 64 $
- Commercial Metals stock price target raised to $64 at Wells Fargo
- Commercial Metals Company (CMC) Acquires Concrete Pipe & Precast Call (Transcript)
- Commercial Metals Company (CMC) Concrete Pipe & Precast, LLC - M&A Call - Slideshow (NYSE:CMC) 2025-09-18
- Can NUE's Strong Balance Sheet Power Bigger Shareholder Returns Ahead?
- Commercial Metals va acquérir Concrete Pipe & Precast pour 675 millions $
- Commercial Metals to acquire Concrete Pipe & Precast for $675 million
- Nucor And Reliance Seen As Steel's Strongest Defenders Against Market Challenges - Commercial Metals (NYSE:CMC), Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF)
- Commercial Metals Company: A Steel Business Which Is Not As Strong As Hoped For (NYSE:CMC)
- Wells initiates steel coverage, sees pricing benefit at Commercial Metal, AZZ
- Commercial Metals stock price target raised to $56 from $48 at UBS
- Janus Henderson Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JDSAX)
- Trump’s watered-down copper tariffs almost crush Comex premium
- Commercial Metals (CMC) Up 7.3% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- This fund manager picked four industrial winners a year ago. Here are his latest picks.
- Commercial Metals stock neutral at UBS on margin improvement plans
- Commercial Metals Company appoints Dawne Hickton to board of directors
- Commercial Metals stock misses earnings estimates on higher costs
- Commercial Metals price target lowered to $55 at BMO on mixed outlook
- Cielo Provides Update on Settlement Agreement, Shareholder Meeting and Webinar, and Units for Debt Transactions
- Commercial Metals Company (CMC) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Commercial Metals Company 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CMC)
- Earnings call transcript: Commercial Metals’ Q3 2025 earnings miss forecasts
- Commercial Metals Poised For Q4 Growth Amid Favorable Market Trends, Says CEO - Commercial Metals (NYSE:CMC)
Range quotidien
58.01 60.00
Range Annuel
37.92 64.53
- Clôture Précédente
- 59.66
- Ouverture
- 60.00
- Bid
- 58.15
- Ask
- 58.45
- Plus Bas
- 58.01
- Plus Haut
- 60.00
- Volume
- 3.379 K
- Changement quotidien
- -2.53%
- Changement Mensuel
- 3.19%
- Changement à 6 Mois
- 26.91%
- Changement Annuel
- 5.80%
20 septembre, samedi