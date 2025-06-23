통화 / CMC
CMC: Commercial Metals Company
58.15 USD 1.51 (2.53%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CMC 환율이 오늘 -2.53%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 58.01이고 고가는 60.00이었습니다.
Commercial Metals Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMC News
- 상업금속 목표 주가, Wells Fargo서 64달러로 상향
- Commercial Metals stock price target raised to $64 at Wells Fargo
- Commercial Metals Company (CMC) Acquires Concrete Pipe & Precast Call (Transcript)
- Commercial Metals Company (CMC) Concrete Pipe & Precast, LLC - M&A Call - Slideshow (NYSE:CMC) 2025-09-18
- Can NUE's Strong Balance Sheet Power Bigger Shareholder Returns Ahead?
- 상업 금속, 콘크리트 파이프 & 프리캐스트를 6억 7,500만 달러에 인수
- Commercial Metals to acquire Concrete Pipe & Precast for $675 million
- Nucor And Reliance Seen As Steel's Strongest Defenders Against Market Challenges - Commercial Metals (NYSE:CMC), Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF)
- Commercial Metals Company: A Steel Business Which Is Not As Strong As Hoped For (NYSE:CMC)
- Wells initiates steel coverage, sees pricing benefit at Commercial Metal, AZZ
- Commercial Metals stock price target raised to $56 from $48 at UBS
- Janus Henderson Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JDSAX)
- Trump’s watered-down copper tariffs almost crush Comex premium
- Commercial Metals (CMC) Up 7.3% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- This fund manager picked four industrial winners a year ago. Here are his latest picks.
- Commercial Metals stock neutral at UBS on margin improvement plans
- Commercial Metals Company appoints Dawne Hickton to board of directors
- Commercial Metals stock misses earnings estimates on higher costs
- Commercial Metals price target lowered to $55 at BMO on mixed outlook
- Cielo Provides Update on Settlement Agreement, Shareholder Meeting and Webinar, and Units for Debt Transactions
- Commercial Metals Company (CMC) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Commercial Metals Company 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CMC)
- Earnings call transcript: Commercial Metals’ Q3 2025 earnings miss forecasts
- Commercial Metals Poised For Q4 Growth Amid Favorable Market Trends, Says CEO - Commercial Metals (NYSE:CMC)
일일 변동 비율
58.01 60.00
년간 변동
37.92 64.53
- 이전 종가
- 59.66
- 시가
- 60.00
- Bid
- 58.15
- Ask
- 58.45
- 저가
- 58.01
- 고가
- 60.00
- 볼륨
- 3.379 K
- 일일 변동
- -2.53%
- 월 변동
- 3.19%
- 6개월 변동
- 26.91%
- 년간 변동율
- 5.80%
