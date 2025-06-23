通貨 / CMC
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CMC: Commercial Metals Company
59.66 USD 1.19 (2.04%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CMCの今日の為替レートは、2.04%変化しました。日中、通貨は1あたり57.72の安値と60.26の高値で取引されました。
Commercial Metals Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMC News
- Commercial Metals Company (CMC) Acquires Concrete Pipe & Precast Call (Transcript)
- Commercial Metals Company (CMC) Concrete Pipe & Precast, LLC - M&A Call - Slideshow (NYSE:CMC) 2025-09-18
- Can NUE's Strong Balance Sheet Power Bigger Shareholder Returns Ahead?
- コマーシャル・メタルズ社、6億7500万ドルでコンクリート・パイプ＆プレキャストを買収
- コマーシャル・メタルズ、6億7500万ドルでコンクリート・パイプ＆プレキャストを買収へ
- Commercial Metals to acquire Concrete Pipe & Precast for $675 million
- Nucor And Reliance Seen As Steel's Strongest Defenders Against Market Challenges - Commercial Metals (NYSE:CMC), Cleveland-Cliffs (NYSE:CLF)
- Commercial Metals Company: A Steel Business Which Is Not As Strong As Hoped For (NYSE:CMC)
- Wells initiates steel coverage, sees pricing benefit at Commercial Metal, AZZ
- Commercial Metals stock price target raised to $56 from $48 at UBS
- Janus Henderson Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JDSAX)
- Trump’s watered-down copper tariffs almost crush Comex premium
- Commercial Metals (CMC) Up 7.3% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- This fund manager picked four industrial winners a year ago. Here are his latest picks.
- Commercial Metals stock neutral at UBS on margin improvement plans
- Commercial Metals Company appoints Dawne Hickton to board of directors
- Commercial Metals stock misses earnings estimates on higher costs
- Commercial Metals price target lowered to $55 at BMO on mixed outlook
- Cielo Provides Update on Settlement Agreement, Shareholder Meeting and Webinar, and Units for Debt Transactions
- Commercial Metals Company (CMC) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Commercial Metals Company 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CMC)
- Earnings call transcript: Commercial Metals’ Q3 2025 earnings miss forecasts
- Commercial Metals Poised For Q4 Growth Amid Favorable Market Trends, Says CEO - Commercial Metals (NYSE:CMC)
- Commercial Metals reports mixed Q3 results
1日のレンジ
57.72 60.26
1年のレンジ
37.92 64.53
- 以前の終値
- 58.47
- 始値
- 58.31
- 買値
- 59.66
- 買値
- 59.96
- 安値
- 57.72
- 高値
- 60.26
- 出来高
- 3.893 K
- 1日の変化
- 2.04%
- 1ヶ月の変化
- 5.87%
- 6ヶ月の変化
- 30.21%
- 1年の変化
- 8.55%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K