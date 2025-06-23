クォートセクション
CMC: Commercial Metals Company

59.66 USD 1.19 (2.04%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CMCの今日の為替レートは、2.04%変化しました。日中、通貨は1あたり57.72の安値と60.26の高値で取引されました。

Commercial Metals Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
57.72 60.26
1年のレンジ
37.92 64.53
以前の終値
58.47
始値
58.31
買値
59.66
買値
59.96
安値
57.72
高値
60.26
出来高
3.893 K
1日の変化
2.04%
1ヶ月の変化
5.87%
6ヶ月の変化
30.21%
1年の変化
8.55%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K