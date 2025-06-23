Währungen / CMC
CMC: Commercial Metals Company
59.66 USD 1.19 (2.04%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CMC hat sich für heute um 2.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 57.72 bis zu einem Hoch von 60.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die Commercial Metals Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
57.72 60.26
Jahresspanne
37.92 64.53
- Vorheriger Schlusskurs
- 58.47
- Eröffnung
- 58.31
- Bid
- 59.66
- Ask
- 59.96
- Tief
- 57.72
- Hoch
- 60.26
- Volumen
- 3.893 K
- Tagesänderung
- 2.04%
- Monatsänderung
- 5.87%
- 6-Monatsänderung
- 30.21%
- Jahresänderung
- 8.55%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K