KurseKategorien
Währungen / CMC
Zurück zum Aktien

CMC: Commercial Metals Company

59.66 USD 1.19 (2.04%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CMC hat sich für heute um 2.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 57.72 bis zu einem Hoch von 60.26 gehandelt.

Verfolgen Sie die Commercial Metals Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CMC News

Tagesspanne
57.72 60.26
Jahresspanne
37.92 64.53
Vorheriger Schlusskurs
58.47
Eröffnung
58.31
Bid
59.66
Ask
59.96
Tief
57.72
Hoch
60.26
Volumen
3.893 K
Tagesänderung
2.04%
Monatsänderung
5.87%
6-Monatsänderung
30.21%
Jahresänderung
8.55%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K