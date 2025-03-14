Dövizler / CLLS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CLLS: Cellectis S.A. - American Depositary Shares
3.44 USD 0.27 (8.52%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CLLS fiyatı bugün 8.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.30 ve Yüksek fiyatı olarak 3.55 aralığında işlem gördü.
Cellectis S.A. - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLLS haberleri
- Top 5 Biotech Stocks With Strong Momentum - ADC Therapeutics (NYSE:ADCT), Arcutis Biotherapeutics (NASDAQ:ARQT)
- Unlocking Oncology’s Future: 3 Trending Cancer Biotech Stocks with ‘Strong Buy’ Ratings
- Cellectis shares surge 66% following InvestingPro’s April Fair Value alert
- obsidian energy ltd. provides operations update in latest filing
- Cellectis S.A. announces board change and meeting
- Cellectis S.A. (CLLS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Why Rubrik Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
Günlük aralık
3.30 3.55
Yıllık aralık
1.10 3.55
- Önceki kapanış
- 3.17
- Açılış
- 3.51
- Satış
- 3.44
- Alış
- 3.74
- Düşük
- 3.30
- Yüksek
- 3.55
- Hacim
- 345
- Günlük değişim
- 8.52%
- Aylık değişim
- 33.85%
- 6 aylık değişim
- 173.02%
- Yıllık değişim
- 60.75%
21 Eylül, Pazar