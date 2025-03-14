货币 / CLLS
CLLS: Cellectis S.A. - American Depositary Shares
3.16 USD 0.17 (5.69%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CLLS汇率已更改5.69%。当日，交易品种以低点3.05和高点3.20进行交易。
关注Cellectis S.A. - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLLS新闻
- Top 5 Biotech Stocks With Strong Momentum - ADC Therapeutics (NYSE:ADCT), Arcutis Biotherapeutics (NASDAQ:ARQT)
- Unlocking Oncology’s Future: 3 Trending Cancer Biotech Stocks with ‘Strong Buy’ Ratings
- Cellectis shares surge 66% following InvestingPro’s April Fair Value alert
- obsidian energy ltd. provides operations update in latest filing
- Cellectis S.A. announces board change and meeting
- Cellectis S.A. (CLLS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Why Rubrik Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
日范围
3.05 3.20
年范围
1.10 3.35
- 前一天收盘价
- 2.99
- 开盘价
- 3.18
- 卖价
- 3.16
- 买价
- 3.46
- 最低价
- 3.05
- 最高价
- 3.20
- 交易量
- 104
- 日变化
- 5.69%
- 月变化
- 22.96%
- 6个月变化
- 150.79%
- 年变化
- 47.66%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值