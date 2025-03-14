通貨 / CLLS
CLLS: Cellectis S.A. - American Depositary Shares
3.17 USD 0.09 (2.92%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CLLSの今日の為替レートは、2.92%変化しました。日中、通貨は1あたり3.14の安値と3.24の高値で取引されました。
Cellectis S.A. - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
3.14 3.24
1年のレンジ
1.10 3.35
- 以前の終値
- 3.08
- 始値
- 3.19
- 買値
- 3.17
- 買値
- 3.47
- 安値
- 3.14
- 高値
- 3.24
- 出来高
- 225
- 1日の変化
- 2.92%
- 1ヶ月の変化
- 23.35%
- 6ヶ月の変化
- 151.59%
- 1年の変化
- 48.13%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K