CLLS: Cellectis S.A. - American Depositary Shares

3.16 USD 0.17 (5.69%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CLLS за сегодня изменился на 5.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.05, а максимальная — 3.20.

Следите за динамикой Cellectis S.A. - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
3.05 3.20
Годовой диапазон
1.10 3.35
Предыдущее закрытие
2.99
Open
3.18
Bid
3.16
Ask
3.46
Low
3.05
High
3.20
Объем
104
Дневное изменение
5.69%
Месячное изменение
22.96%
6-месячное изменение
150.79%
Годовое изменение
47.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.