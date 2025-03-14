Валюты / CLLS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CLLS: Cellectis S.A. - American Depositary Shares
3.16 USD 0.17 (5.69%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CLLS за сегодня изменился на 5.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.05, а максимальная — 3.20.
Следите за динамикой Cellectis S.A. - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CLLS
- Top 5 Biotech Stocks With Strong Momentum - ADC Therapeutics (NYSE:ADCT), Arcutis Biotherapeutics (NASDAQ:ARQT)
- Unlocking Oncology’s Future: 3 Trending Cancer Biotech Stocks with ‘Strong Buy’ Ratings
- Cellectis shares surge 66% following InvestingPro’s April Fair Value alert
- obsidian energy ltd. provides operations update in latest filing
- Cellectis S.A. announces board change and meeting
- Cellectis S.A. (CLLS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Why Rubrik Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
Дневной диапазон
3.05 3.20
Годовой диапазон
1.10 3.35
- Предыдущее закрытие
- 2.99
- Open
- 3.18
- Bid
- 3.16
- Ask
- 3.46
- Low
- 3.05
- High
- 3.20
- Объем
- 104
- Дневное изменение
- 5.69%
- Месячное изменение
- 22.96%
- 6-месячное изменение
- 150.79%
- Годовое изменение
- 47.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.