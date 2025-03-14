KurseKategorien
CLLS: Cellectis S.A. - American Depositary Shares

3.52 USD 0.35 (11.04%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CLLS hat sich für heute um 11.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.41 bis zu einem Hoch von 3.55 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cellectis S.A. - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
3.41 3.55
Jahresspanne
1.10 3.55
Vorheriger Schlusskurs
3.17
Eröffnung
3.51
Bid
3.52
Ask
3.82
Tief
3.41
Hoch
3.55
Volumen
206
Tagesänderung
11.04%
Monatsänderung
36.96%
6-Monatsänderung
179.37%
Jahresänderung
64.49%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K