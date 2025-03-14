Währungen / CLLS
CLLS: Cellectis S.A. - American Depositary Shares
3.52 USD 0.35 (11.04%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CLLS hat sich für heute um 11.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.41 bis zu einem Hoch von 3.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cellectis S.A. - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.41 3.55
Jahresspanne
1.10 3.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.17
- Eröffnung
- 3.51
- Bid
- 3.52
- Ask
- 3.82
- Tief
- 3.41
- Hoch
- 3.55
- Volumen
- 206
- Tagesänderung
- 11.04%
- Monatsänderung
- 36.96%
- 6-Monatsänderung
- 179.37%
- Jahresänderung
- 64.49%
