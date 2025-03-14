통화 / CLLS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CLLS: Cellectis S.A. - American Depositary Shares
3.44 USD 0.27 (8.52%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CLLS 환율이 오늘 8.52%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.30이고 고가는 3.55이었습니다.
Cellectis S.A. - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLLS News
- Top 5 Biotech Stocks With Strong Momentum - ADC Therapeutics (NYSE:ADCT), Arcutis Biotherapeutics (NASDAQ:ARQT)
- Unlocking Oncology’s Future: 3 Trending Cancer Biotech Stocks with ‘Strong Buy’ Ratings
- Cellectis shares surge 66% following InvestingPro’s April Fair Value alert
- obsidian energy ltd. provides operations update in latest filing
- Cellectis S.A. announces board change and meeting
- Cellectis S.A. (CLLS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Why Rubrik Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
일일 변동 비율
3.30 3.55
년간 변동
1.10 3.55
- 이전 종가
- 3.17
- 시가
- 3.51
- Bid
- 3.44
- Ask
- 3.74
- 저가
- 3.30
- 고가
- 3.55
- 볼륨
- 345
- 일일 변동
- 8.52%
- 월 변동
- 33.85%
- 6개월 변동
- 173.02%
- 년간 변동율
- 60.75%
20 9월, 토요일