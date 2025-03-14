Valute / CLLS
CLLS: Cellectis S.A. - American Depositary Shares
3.44 USD 0.27 (8.52%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CLLS ha avuto una variazione del 8.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.30 e ad un massimo di 3.55.
Segui le dinamiche di Cellectis S.A. - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.30 3.55
Intervallo Annuale
1.10 3.55
- Chiusura Precedente
- 3.17
- Apertura
- 3.51
- Bid
- 3.44
- Ask
- 3.74
- Minimo
- 3.30
- Massimo
- 3.55
- Volume
- 345
- Variazione giornaliera
- 8.52%
- Variazione Mensile
- 33.85%
- Variazione Semestrale
- 173.02%
- Variazione Annuale
- 60.75%
21 settembre, domenica