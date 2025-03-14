Divisas / CLLS
CLLS: Cellectis S.A. - American Depositary Shares
3.08 USD 0.08 (2.53%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CLLS de hoy ha cambiado un -2.53%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.99, mientras que el máximo ha alcanzado 3.19.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cellectis S.A. - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
2.99 3.19
Rango anual
1.10 3.35
- Cierres anteriores
- 3.16
- Open
- 3.19
- Bid
- 3.08
- Ask
- 3.38
- Low
- 2.99
- High
- 3.19
- Volumen
- 147
- Cambio diario
- -2.53%
- Cambio mensual
- 19.84%
- Cambio a 6 meses
- 144.44%
- Cambio anual
- 43.93%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B