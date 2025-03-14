Devises / CLLS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CLLS: Cellectis S.A. - American Depositary Shares
3.44 USD 0.27 (8.52%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CLLS a changé de 8.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.30 et à un maximum de 3.55.
Suivez la dynamique Cellectis S.A. - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLLS Nouvelles
- Top 5 Biotech Stocks With Strong Momentum - ADC Therapeutics (NYSE:ADCT), Arcutis Biotherapeutics (NASDAQ:ARQT)
- Unlocking Oncology’s Future: 3 Trending Cancer Biotech Stocks with ‘Strong Buy’ Ratings
- Cellectis shares surge 66% following InvestingPro’s April Fair Value alert
- obsidian energy ltd. provides operations update in latest filing
- Cellectis S.A. announces board change and meeting
- Cellectis S.A. (CLLS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Why Rubrik Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
Range quotidien
3.30 3.55
Range Annuel
1.10 3.55
- Clôture Précédente
- 3.17
- Ouverture
- 3.51
- Bid
- 3.44
- Ask
- 3.74
- Plus Bas
- 3.30
- Plus Haut
- 3.55
- Volume
- 345
- Changement quotidien
- 8.52%
- Changement Mensuel
- 33.85%
- Changement à 6 Mois
- 173.02%
- Changement Annuel
- 60.75%
20 septembre, samedi