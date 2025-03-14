Moedas / CLLS
CLLS: Cellectis S.A. - American Depositary Shares
3.16 USD 0.08 (2.60%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CLLS para hoje mudou para 2.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.14 e o mais alto foi 3.24.
Veja a dinâmica do par de moedas Cellectis S.A. - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
3.14 3.24
Faixa anual
1.10 3.35
- Fechamento anterior
- 3.08
- Open
- 3.19
- Bid
- 3.16
- Ask
- 3.46
- Low
- 3.14
- High
- 3.24
- Volume
- 188
- Mudança diária
- 2.60%
- Mudança mensal
- 22.96%
- Mudança de 6 meses
- 150.79%
- Mudança anual
- 47.66%
