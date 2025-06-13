Dövizler / CLDX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CLDX: Celldex Therapeutics Inc
24.61 USD 1.31 (5.05%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CLDX fiyatı bugün -5.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.53 ve Yüksek fiyatı olarak 25.84 aralığında işlem gördü.
Celldex Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLDX haberleri
- Celldex’in ürtiker ilacı IgE seviyelerinden bağımsız güçlü etkinlik gösteriyor
- Celldex reports strong efficacy for urticaria drug regardless of IgE levels
- InvestingPro, Celldex’in Aşırı Değerlemesini %43’lük Düşüşten Önce Nasıl Tespit Etti
- How InvestingPro spotted Celldex’s overvaluation before 43% decline
- Celldex: Despite Dropping Eosinophilic Esophagitis Program, Barzolvolimab On Track (CLDX)
- Why Is Celldex Therapeutics Stock Falling Today - Celldex Therapeutics (NASDAQ:CLDX)
- La-Z-Boy Posts Downbeat Q1 Results, Joins James Hardie Industries, Alcon And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Celldex Therapeutics (NASDAQ:CLDX), Alcon (NYSE:ALC)
- Stifel reiterates Buy rating on Celldex stock despite EoE setback
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Eupraxia Pharmaceuticals stock
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- Celldex stock price target lowered to $62 at Canaccord on EoE program halt
- Celldex stock price target lowered to $42 by H.C. Wainwright
- Celldex stock falls as Wells Fargo cuts price target on EOE trial failure
- Celldex’s mast cell therapy fails to improve eosinophilic esophagitis
- Celldex Therapeutics (CLDX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Celldex Therapeutics earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- scPharmaceuticals (SCPH) Soars 8.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Jasper Therapeutics stock holds Market Outperform rating at JMP despite setback
- Celldex stock price target maintained at $50 by H.C. Wainwright
- Celldex Presents Data Demonstrating Profound Long Term Improvement in Angioedema in Barzolvolimab Phase 2 Study in Chronic Spontaneous Urticaria at EAACI 2025
- Crude Oil Rises 6%; US Consumer Sentiment Surges In June - Senmiao Tech (NASDAQ:AIHS), Chanson International (NASDAQ:CHSN)
- Celldex shares jump on impressive skin disorder drug data
- Visa, Mastercard lead Friday’s market cap stock movers
- Unusual Machines, Celldex Therapeutics, RH And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Bunge Global (NYSE:BG), AleAnna (NASDAQ:ANNA)
Günlük aralık
24.53 25.84
Yıllık aralık
14.40 34.51
- Önceki kapanış
- 25.92
- Açılış
- 25.84
- Satış
- 24.61
- Alış
- 24.91
- Düşük
- 24.53
- Yüksek
- 25.84
- Hacim
- 3.265 K
- Günlük değişim
- -5.05%
- Aylık değişim
- 12.48%
- 6 aylık değişim
- 36.72%
- Yıllık değişim
- -27.36%
21 Eylül, Pazar