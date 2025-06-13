货币 / CLDX
CLDX: Celldex Therapeutics Inc
25.27 USD 0.69 (2.81%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CLDX汇率已更改2.81%。当日，交易品种以低点24.31和高点25.87进行交易。
关注Celldex Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CLDX新闻
- Celldex报告无论IgE水平如何，荨麻疹药物均显示强效疗效
- Celldex reports strong efficacy for urticaria drug regardless of IgE levels
- InvestingPro如何在Celldex股价下跌43%前发现其估值过高
- How InvestingPro spotted Celldex’s overvaluation before 43% decline
- Celldex: Despite Dropping Eosinophilic Esophagitis Program, Barzolvolimab On Track (CLDX)
- Why Is Celldex Therapeutics Stock Falling Today - Celldex Therapeutics (NASDAQ:CLDX)
- La-Z-Boy Posts Downbeat Q1 Results, Joins James Hardie Industries, Alcon And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Celldex Therapeutics (NASDAQ:CLDX), Alcon (NYSE:ALC)
- Stifel reiterates Buy rating on Celldex stock despite EoE setback
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Eupraxia Pharmaceuticals stock
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- Celldex stock price target lowered to $62 at Canaccord on EoE program halt
- Celldex stock price target lowered to $42 by H.C. Wainwright
- Celldex stock falls as Wells Fargo cuts price target on EOE trial failure
- Celldex’s mast cell therapy fails to improve eosinophilic esophagitis
- Celldex Therapeutics (CLDX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Celldex Therapeutics earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- scPharmaceuticals (SCPH) Soars 8.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Jasper Therapeutics stock holds Market Outperform rating at JMP despite setback
- Celldex stock price target maintained at $50 by H.C. Wainwright
- Celldex Presents Data Demonstrating Profound Long Term Improvement in Angioedema in Barzolvolimab Phase 2 Study in Chronic Spontaneous Urticaria at EAACI 2025
- Crude Oil Rises 6%; US Consumer Sentiment Surges In June - Senmiao Tech (NASDAQ:AIHS), Chanson International (NASDAQ:CHSN)
- Celldex shares jump on impressive skin disorder drug data
- Visa, Mastercard lead Friday’s market cap stock movers
- Unusual Machines, Celldex Therapeutics, RH And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Bunge Global (NYSE:BG), AleAnna (NASDAQ:ANNA)
日范围
24.31 25.87
年范围
14.40 34.51
- 前一天收盘价
- 24.58
- 开盘价
- 24.54
- 卖价
- 25.27
- 买价
- 25.57
- 最低价
- 24.31
- 最高价
- 25.87
- 交易量
- 1.075 K
- 日变化
- 2.81%
- 月变化
- 15.49%
- 6个月变化
- 40.39%
- 年变化
- -25.41%
