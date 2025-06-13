Devises / CLDX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CLDX: Celldex Therapeutics Inc
24.61 USD 1.31 (5.05%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CLDX a changé de -5.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.53 et à un maximum de 25.84.
Suivez la dynamique Celldex Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLDX Nouvelles
- Celldex présente une forte efficacité pour son médicament contre l’urticaire indépendamment des niveaux d’IgE
- Celldex reports strong efficacy for urticaria drug regardless of IgE levels
- Comment InvestingPro a repéré la surévaluation de Celldex avant sa chute de 43%
- How InvestingPro spotted Celldex’s overvaluation before 43% decline
- Celldex: Despite Dropping Eosinophilic Esophagitis Program, Barzolvolimab On Track (CLDX)
- Why Is Celldex Therapeutics Stock Falling Today - Celldex Therapeutics (NASDAQ:CLDX)
- La-Z-Boy Posts Downbeat Q1 Results, Joins James Hardie Industries, Alcon And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Celldex Therapeutics (NASDAQ:CLDX), Alcon (NYSE:ALC)
- Stifel reiterates Buy rating on Celldex stock despite EoE setback
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Eupraxia Pharmaceuticals stock
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- Celldex stock price target lowered to $62 at Canaccord on EoE program halt
- Celldex stock price target lowered to $42 by H.C. Wainwright
- Celldex stock falls as Wells Fargo cuts price target on EOE trial failure
- Celldex’s mast cell therapy fails to improve eosinophilic esophagitis
- Celldex Therapeutics (CLDX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Celldex Therapeutics earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- scPharmaceuticals (SCPH) Soars 8.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Jasper Therapeutics stock holds Market Outperform rating at JMP despite setback
- Celldex stock price target maintained at $50 by H.C. Wainwright
- Celldex Presents Data Demonstrating Profound Long Term Improvement in Angioedema in Barzolvolimab Phase 2 Study in Chronic Spontaneous Urticaria at EAACI 2025
- Crude Oil Rises 6%; US Consumer Sentiment Surges In June - Senmiao Tech (NASDAQ:AIHS), Chanson International (NASDAQ:CHSN)
- Celldex shares jump on impressive skin disorder drug data
- Visa, Mastercard lead Friday’s market cap stock movers
- Unusual Machines, Celldex Therapeutics, RH And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Bunge Global (NYSE:BG), AleAnna (NASDAQ:ANNA)
Range quotidien
24.53 25.84
Range Annuel
14.40 34.51
- Clôture Précédente
- 25.92
- Ouverture
- 25.84
- Bid
- 24.61
- Ask
- 24.91
- Plus Bas
- 24.53
- Plus Haut
- 25.84
- Volume
- 3.265 K
- Changement quotidien
- -5.05%
- Changement Mensuel
- 12.48%
- Changement à 6 Mois
- 36.72%
- Changement Annuel
- -27.36%
20 septembre, samedi