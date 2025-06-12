КотировкиРазделы
CLDX: Celldex Therapeutics Inc

24.58 USD 0.08 (0.33%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CLDX за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.42, а максимальная — 25.02.

Следите за динамикой Celldex Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости CLDX

Дневной диапазон
24.42 25.02
Годовой диапазон
14.40 34.51
Предыдущее закрытие
24.50
Open
24.50
Bid
24.58
Ask
24.88
Low
24.42
High
25.02
Объем
1.773 K
Дневное изменение
0.33%
Месячное изменение
12.34%
6-месячное изменение
36.56%
Годовое изменение
-27.45%
