CLDX: Celldex Therapeutics Inc
24.58 USD 0.08 (0.33%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CLDX за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.42, а максимальная — 25.02.
Следите за динамикой Celldex Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CLDX
- Как InvestingPro обнаружил переоценку акций Celldex до их падения на 43%
- How InvestingPro spotted Celldex’s overvaluation before 43% decline
- Celldex: Despite Dropping Eosinophilic Esophagitis Program, Barzolvolimab On Track (CLDX)
- Why Is Celldex Therapeutics Stock Falling Today - Celldex Therapeutics (NASDAQ:CLDX)
- La-Z-Boy Posts Downbeat Q1 Results, Joins James Hardie Industries, Alcon And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Celldex Therapeutics (NASDAQ:CLDX), Alcon (NYSE:ALC)
- Stifel reiterates Buy rating on Celldex stock despite EoE setback
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Eupraxia Pharmaceuticals stock
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- Celldex stock price target lowered to $62 at Canaccord on EoE program halt
- Celldex stock price target lowered to $42 by H.C. Wainwright
- Celldex stock falls as Wells Fargo cuts price target on EOE trial failure
- Celldex’s mast cell therapy fails to improve eosinophilic esophagitis
- Celldex Therapeutics (CLDX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Celldex Therapeutics earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- scPharmaceuticals (SCPH) Soars 8.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Jasper Therapeutics stock holds Market Outperform rating at JMP despite setback
- Celldex stock price target maintained at $50 by H.C. Wainwright
- Celldex Presents Data Demonstrating Profound Long Term Improvement in Angioedema in Barzolvolimab Phase 2 Study in Chronic Spontaneous Urticaria at EAACI 2025
- Crude Oil Rises 6%; US Consumer Sentiment Surges In June - Senmiao Tech (NASDAQ:AIHS), Chanson International (NASDAQ:CHSN)
- Celldex shares jump on impressive skin disorder drug data
- Visa, Mastercard lead Friday’s market cap stock movers
- Unusual Machines, Celldex Therapeutics, RH And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Bunge Global (NYSE:BG), AleAnna (NASDAQ:ANNA)
- Celldex stock maintains Overweight rating on promising CSU therapy results
- Celldex Presents Unprecedented 76 Week Results from Barzolvolimab Phase 2 Study in Chronic Spontaneous Urticaria at EAACI Congress 2025
Дневной диапазон
24.42 25.02
Годовой диапазон
14.40 34.51
- Предыдущее закрытие
- 24.50
- Open
- 24.50
- Bid
- 24.58
- Ask
- 24.88
- Low
- 24.42
- High
- 25.02
- Объем
- 1.773 K
- Дневное изменение
- 0.33%
- Месячное изменение
- 12.34%
- 6-месячное изменение
- 36.56%
- Годовое изменение
- -27.45%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.