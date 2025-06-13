Moedas / CLDX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CLDX: Celldex Therapeutics Inc
25.20 USD 0.74 (3.03%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CLDX para hoje mudou para 3.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.82 e o mais alto foi 25.56.
Veja a dinâmica do par de moedas Celldex Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLDX Notícias
- Celldex apresenta forte eficácia para medicamento contra urticária independente dos níveis de IgE
- Celldex reports strong efficacy for urticaria drug regardless of IgE levels
- Como o InvestingPro identificou a sobrevalorização da Celldex antes da queda de 43%
- How InvestingPro spotted Celldex’s overvaluation before 43% decline
- Celldex: Despite Dropping Eosinophilic Esophagitis Program, Barzolvolimab On Track (CLDX)
- Why Is Celldex Therapeutics Stock Falling Today - Celldex Therapeutics (NASDAQ:CLDX)
- La-Z-Boy Posts Downbeat Q1 Results, Joins James Hardie Industries, Alcon And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Celldex Therapeutics (NASDAQ:CLDX), Alcon (NYSE:ALC)
- Stifel reiterates Buy rating on Celldex stock despite EoE setback
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Eupraxia Pharmaceuticals stock
- Why Rocket Pharmaceuticals Shares Are Trading Higher By Over 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL)
- Celldex stock price target lowered to $62 at Canaccord on EoE program halt
- Celldex stock price target lowered to $42 by H.C. Wainwright
- Celldex stock falls as Wells Fargo cuts price target on EOE trial failure
- Celldex’s mast cell therapy fails to improve eosinophilic esophagitis
- Celldex Therapeutics (CLDX) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Celldex Therapeutics earnings beat by $0.01, revenue fell short of estimates
- scPharmaceuticals (SCPH) Soars 8.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Jasper Therapeutics stock holds Market Outperform rating at JMP despite setback
- Celldex stock price target maintained at $50 by H.C. Wainwright
- Celldex Presents Data Demonstrating Profound Long Term Improvement in Angioedema in Barzolvolimab Phase 2 Study in Chronic Spontaneous Urticaria at EAACI 2025
- Crude Oil Rises 6%; US Consumer Sentiment Surges In June - Senmiao Tech (NASDAQ:AIHS), Chanson International (NASDAQ:CHSN)
- Celldex shares jump on impressive skin disorder drug data
- Visa, Mastercard lead Friday’s market cap stock movers
- Unusual Machines, Celldex Therapeutics, RH And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Bunge Global (NYSE:BG), AleAnna (NASDAQ:ANNA)
Faixa diária
24.82 25.56
Faixa anual
14.40 34.51
- Fechamento anterior
- 24.46
- Open
- 24.85
- Bid
- 25.20
- Ask
- 25.50
- Low
- 24.82
- High
- 25.56
- Volume
- 570
- Mudança diária
- 3.03%
- Mudança mensal
- 15.17%
- Mudança de 6 meses
- 40.00%
- Mudança anual
- -25.62%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh